Обзор брокера Kiexo. Развод или нормальный брокер?

Kiexo – брокер, который обеспечивает надежный доступ на мировые финансовые рынки. Компания предлагает качественное обслуживание, предоставление специализированной платформы и, что немаловажно, защиту клиента. На сайте kiexo.com понятный интерфейс и четко оформленное торговое предложение, которое дает понять перспективы развития у этого брокера и его возможности.

Kiexo: глобальная инвестиционная компания

Kiexo отличается от остальных компаний своими уникальными принципами, например, она предоставляет клиентам полную свободу действий. То есть можно инвестировать самостоятельно, без консультанта. Тем не менее, сотрудничество с аналитиками приносит клиенту выгоду, так как специалисты могут в нужный момент предложить решение или правильный инструмент для достижения цели.

Как можно охарактеризовать Kiexo?

профессионализм – располагающая инвестициями и опытом команда, которая способна поддерживать и вести трейдеров на их пути;

миссия – компания дает клиентам возможность работать в благоприятных для развития условиях, где есть быстрое исполнение ордеров, вывод средств без скрытых комиссий, обучающие ресурсы, гибкие типы торговых счетов, широкий выбор финансовых инструментов (более 1,5 тыс. видов), безопасность средств и качественная поддержка от сервисной службы 24/5;

прозрачность – честная, последовательная среда исполнения, где не скрываются торговые перспективы.

Данные о брокере Kiexo

Заявленная на официальном сайте kiexo.com прозрачность – кредо, которое ценится среди инвесторов, поскольку это повышает их уверенность в стабильной торговле. Компания оставила контакты для связи и разместила отельным блоком на сайте юридическую документацию, которой следуют сотрудники и клиенты.

Способы связаться

У службы поддержки Kiexo есть весомое преимущество – огромный выбор форматов проведения консультаций. Итак, круглосуточно, 5 рабочих дней в неделю, команда менеджеров общается с клиентами по телефону, в чате, в соцсетях (Twitter, Facebook, Instagram), а также через электронные письма.

Юридическая информация

Сегодня изучение обязательств компании-брокера перед законом – это лучший способ понять процесс торговли и инвестирования с ним. Представители брокера советуют изучить такую информацию перед сотрудничеством:

данные о рисках;

политику конфиденциальности и возврата средств;

обзор политики исполнения ордеров;

процедуры «Знай своего клиента» и AML;

этические нормы, которые помогают решать споры с клиентами и правильно реагировать на жалобы.

Торговые условия Kiexo

Любому трейдеру известно, что без надежной торговой платформы на международных рынках делать нечего. Брокер Kiexo смог удовлетворить требования современных игроков, предложив действительно мультиактивное и многофункциональное решение – систему MetaTrader 5. Этот терминал допускает к торгам валютами, сырьевыми и энергетическими товарами, акциями, индексами, криптовалютами. Кроме того, торговать на MT5 можно с ПК, смартфона или планшета.

Открытие счета

Kiexo – весьма удобная компания для начинающих трейдеров, поскольку здесь выгодный минимальный депозит для счета «Новичок». Базовый набор услуг на нем: терминал МТ5, мобильная торговля с быстрым исполнением и конкурентоспособными котировками, услуги техподдержки и обучение.

Остальные торговые аккаунты:

Исследователь;

Трейдер;

Трейдер PRO;

Эксперт;

Эксперт PRO;

VIP;

VIP PRO.

Инвестировать или нет?

Брокер Kiexo содержит в себе заманчивое предложение для любого трейдера. Среди преимуществ – широкий набор инструментов, вывод средств без дополнительных комиссий, привлекательные рыночные котировки, своевременная помощь, качественная система торговли. Сайт kiexo.com после его детального изучения оставил о себе хорошее впечатление, поэтому у клиентов есть уверенность, компания растет и помогает развиваться своим клиентам, предлагая выгодные условия сотрудничества.