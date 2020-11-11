Обзор брокера Kiexo. Развод или нормальный брокер?
Kiexo – брокер, который обеспечивает надежный доступ на мировые финансовые рынки. Компания предлагает качественное обслуживание, предоставление специализированной платформы и, что немаловажно, защиту клиента. На сайте kiexo.com понятный интерфейс и четко оформленное торговое предложение, которое дает понять перспективы развития у этого брокера и его возможности.
Kiexo: глобальная инвестиционная компания
Kiexo отличается от остальных компаний своими уникальными принципами, например, она предоставляет клиентам полную свободу действий. То есть можно инвестировать самостоятельно, без консультанта. Тем не менее, сотрудничество с аналитиками приносит клиенту выгоду, так как специалисты могут в нужный момент предложить решение или правильный инструмент для достижения цели.
Как можно охарактеризовать Kiexo?
- профессионализм – располагающая инвестициями и опытом команда, которая способна поддерживать и вести трейдеров на их пути;
- миссия – компания дает клиентам возможность работать в благоприятных для развития условиях, где есть быстрое исполнение ордеров, вывод средств без скрытых комиссий, обучающие ресурсы, гибкие типы торговых счетов, широкий выбор финансовых инструментов (более 1,5 тыс. видов), безопасность средств и качественная поддержка от сервисной службы 24/5;
- прозрачность – честная, последовательная среда исполнения, где не скрываются торговые перспективы.
Данные о брокере Kiexo
Заявленная на официальном сайте kiexo.com прозрачность – кредо, которое ценится среди инвесторов, поскольку это повышает их уверенность в стабильной торговле. Компания оставила контакты для связи и разместила отельным блоком на сайте юридическую документацию, которой следуют сотрудники и клиенты.
Способы связаться
У службы поддержки Kiexo есть весомое преимущество – огромный выбор форматов проведения консультаций. Итак, круглосуточно, 5 рабочих дней в неделю, команда менеджеров общается с клиентами по телефону, в чате, в соцсетях (Twitter, Facebook, Instagram), а также через электронные письма.
Юридическая информация
Сегодня изучение обязательств компании-брокера перед законом – это лучший способ понять процесс торговли и инвестирования с ним. Представители брокера советуют изучить такую информацию перед сотрудничеством:
- данные о рисках;
- политику конфиденциальности и возврата средств;
- обзор политики исполнения ордеров;
- процедуры «Знай своего клиента» и AML;
- этические нормы, которые помогают решать споры с клиентами и правильно реагировать на жалобы.
Торговые условия Kiexo
Любому трейдеру известно, что без надежной торговой платформы на международных рынках делать нечего. Брокер Kiexo смог удовлетворить требования современных игроков, предложив действительно мультиактивное и многофункциональное решение – систему MetaTrader 5. Этот терминал допускает к торгам валютами, сырьевыми и энергетическими товарами, акциями, индексами, криптовалютами. Кроме того, торговать на MT5 можно с ПК, смартфона или планшета.
Открытие счета
Kiexo – весьма удобная компания для начинающих трейдеров, поскольку здесь выгодный минимальный депозит для счета «Новичок». Базовый набор услуг на нем: терминал МТ5, мобильная торговля с быстрым исполнением и конкурентоспособными котировками, услуги техподдержки и обучение.
Остальные торговые аккаунты:
- Исследователь;
- Трейдер;
- Трейдер PRO;
- Эксперт;
- Эксперт PRO;
- VIP;
- VIP PRO.
Инвестировать или нет?
Брокер Kiexo содержит в себе заманчивое предложение для любого трейдера. Среди преимуществ – широкий набор инструментов, вывод средств без дополнительных комиссий, привлекательные рыночные котировки, своевременная помощь, качественная система торговли. Сайт kiexo.com после его детального изучения оставил о себе хорошее впечатление, поэтому у клиентов есть уверенность, компания растет и помогает развиваться своим клиентам, предлагая выгодные условия сотрудничества.